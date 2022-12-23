Сенсационный аутсайдер среди 7 клубов АПЛ: кто пробился в 1/4 финала Кубка английской лиги
Источник:твиттер Carabao Cup
Определились все четвертьфиналисты Кубка английской лиги. Среди них есть один сенсационный клуб.
Среди клубов, представляющих АПЛ, есть команда из Чемпионшипа – Чарльтон, в 1/8 финала переигравший Брайтон. Клуб второй по силе лиги Англии неожиданно обыграл подопечных бывшего тренера Шахтера Роберто Де Дзерби с итогами серии послематчевых пенальти 4:3.
Стоит увидеть МанСити выбил Ливерпуль из Кубка лиги в сумасшедшей перестрелке с 5 голами: видеообзор
В центральном матче стадии 1/8 финала Манчестер Сити выбил из турнира Ливерпуль. Команда на обоих выдали 5 голов и подарили фанатам безумное голевое шоу на футбольном поле.
Среди главных претендентов на трофей остаются оба Манчестера и Лестера.
Определились четвертьфинальные пары Кубка лиги. Жребий развел прямых конкурентов.
Жеребьевка 1/4 финала Кубка лиги
- Манчестер Юнайтед – Чарльтон
- Саутгемптон – Манчестер Сити
- Ноттингем Форест – Вулверхэмптон
- Ньюкасл – Лестер
В этих дуэтах наиболее конкурентный и равный матч будет в паре Ноттингем Форест – Вулверхэмптон, а во всех трех других поединках есть явные фавориты.