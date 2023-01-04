Еще не все: Пике снова возвращается в большой футбол

Жерар Пике, недавно объявивший о завершении карьеры, должен в планах снова вернуться на профессиональный уровень. Но в этот раз он будет играть не за Барселону.

Жерар Пике надеется возобновить свою карьеру в ФК Андорра. Но возникли некоторые трудности.

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Интересно, что испанский защитник – владелец клуба Андорра. Он стал главой команды в декабре 2018 года. Коллектив выступает в Сегунди, второй по силе чемпионат Испании, где занимает 10 место. Команда самой страны Андорры.

Все что мешает Пике быть заигранным за Андорру – проблемы с финансовыми правилами Сегунды. Пике сам будет выплачивать зарплату, которую должен проконтролировать комитет Ла Лиги. Испанский защитник будет вынужден пойти на значительное уменьшение заработка.

Неопределенность Пике