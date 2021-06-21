Жены игроков украинской сборной покрасовались на стадионе в Бухаресте: фото

В третьем туре на Евро-2020 сборная Украины противостояла Австрии. В Бухарест для поддержки "сине-желтых" приехали жены и девушки наших футболистов.
Вторые половинки игроков украинской национальной команды в течение всей игры переживали за результат вместе с болельщиками на стадионе "Националь Арена".
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С верой в сердце,
– подписала фотографию Влада Зинченко.
Поддерживали сборную Украины:
- Татьяна Макаренко;
- Анна Матвиенко;
- Юлия Пятова;
- Маргарита Степаненко;
- Виктория Ассорова (девушка Виталия Миколенко);
- Ангелина (девушка Ильи Забарного);
- Кристина Яремчук;
- Юлия Кривцова;
- Влада Зинченко.
Жены и девушки футболистов на матче Евро-2020 / Фото AP
Украина – Австрия: коротко о поединке
- В третьем туре группы C на Евро-2020 сборная Украины противостояла Австрии.
- Поединок 21 июня в Бухаресте завершился поражением "сине-желтых" со счетом 0:1.
- Несмотря на это наша национальная команда сохраняет шансы на выход в плей-офф с 3 места.
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