Российский футболист Павел Мамаев и его жена Алана попали в очередной скандал. На этот раз дело может дойти до суда в Испании.

С чего все началось

В начале марта Алана Мамаева выложила сторис в инстаграм, в котором обвинила своего мужа в супружеской измене. Произошло это во время сбора футбольного клуба Ростов, за который выступает Павел Мамаев, в Испании.

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Алана Мамаева не только обвинила мужа в измене, но и выложила личные данные девушки, которая якобы была его любовницей. Ею оказалась испанка Ирен Гарсия Морено. Среди изложенной информации – личный номер телефона и копия водительского удостоверения.

Но на этом история не закончилась. Уже 3 марта она якобы совершила попытку самоубийства. Об этом писал телеграм-канал Baza. Якобы она выпила 40 таблеток снотворного, после чего перестала выходить на связь.

Впоследствии Алана заявила, якобы это был розыгрыш, чтобы повлиять на мужа. Хотя СМИ пишут, что она все-таки находится в больнице.

Иск из Испании

Теперь против Аланы Мамаевой готовят подать иск в Испании, пишет РБ Спорт. Адвокат испанки Ирен Гарсии Морено сейчас готовит соответствующие документы.

"Мы намерены подать иск против Аланы в Испании. Подача иска в Международный суд невозможна, поскольку речь идет не о терроризме или подобных вещах. Здесь речь идет об оскорблении, вторжении в частную жизнь. Во-первых, мы обратимся по уголовному делу, касающемуся угроз со стороны Аланы, она грозила моему доверителю убийством. Я буду просить, чтобы Алане запретили въезд в Испанию", – рассказала адвокат Тереза Буэйес.

Поэтому если Алана Мамаева прибудет в Испанию, то она будет задержана. Но это правило не будет распространяться на другие страны Европейского Союза.

Уголовное прошлое Павла Мамаева

Для семьи Мамаевых это будет не первое судебное дело. Наиболее известен в этом плане именно Павел Мамаев. 8 октября 2018 года вместе с еще одним футболистом Александром Кокориным он совершил несколько драк – избили чиновника в кофейне, а также водителя. 11 октября они были задержаны. 8 мая 2019 года его приговорили к одному году и пяти месяцам заключения в колонии общего режима.

Однако весь срок он не отбыл. Уже 17 сентября 2019 года он был освобожден.

Сейчас игрок выступает за команду Ростов.