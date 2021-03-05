Російський футболіст Павло Мамаєв та його дружина Алана потрапили в черговий скандал. Цього разу справа може дійти до суду в Іспанії.

З чого все почалося

На початку березня Алана Мамаєва виклала сторіс в інстаграм, в якому звинуватила свого чоловіка у подружній зраді. Сталося це під час збору футбольного клубу Ростов, за який виступає Павло Мамаєв, в Іспанії.

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Алана Мамаєва не лише звинуватила чоловіка у зраді, але й виклала особисті дані дівчини, яка нібито була його коханкою. Нею виявилася іспанка Ірен Гарсія Морено. Серед викладеної інформації – особистий номер телефону та копію водійського посвідчення.

Але на цьому історія не закінчилася. Вже 3 березня вона нібито здійснила спробу самогубства. Про це писав телеграм-канал Baza. Нібито вона випила 40 таблеток снодійного, після чого перестала виходити на зв'язок.

Згодом Алана заявила, нібито це був розіграш, щоб вплинути на чоловіка. Хоча ЗМІ пишуть, що вона таки перебуває у лікарні.

Позов з Іспанії

Тепер проти Алани Мамаєвої готують подати позов в Іспанії, пише РБ Спорт. Адвокатка іспанки Ірен Гарсії Морено зараз готує відповідні документи.

"Ми маємо намір подати позов проти Алани в Іспанії. Подача позову в міжнародний суд неможлива, оскільки мова йде не про тероризм або подібні речі. Тут мова йде про образу, вторгненні в приватне життя. По-перше, ми звернемося у кримінальній справі, що стосується погроз з боку Алани, вона загрожувала моєму довірителю вбивством. Я буду просити, щоб Алані заборонили в'їзд в Іспанію", – розповіла адвокат Тереза Буейес.

Відтак якщо Алана Мамаєва прибуде до Іспанії, то вона буде затримана. Але це правило не буде розповсюджуватися на інші країни Європейського Союзу.

Кримінальне минуле Павла Мамаєва

Для родини Мамаєвих це буде не перша судова справа. найбільш відомий у цьому плані саме Павло Мамаєв. 8 жовтня 2018 року разом з ще одним футболістом Олександром Кокоріним він здійснив декілька бійок – побили чиновника в кав'ярні, а також водія. 11 жовтня вони були затримані. 8 травня 2019 року його засудили до одного року та п'яти місяців ув'язнення в колонії загального режиму.

Однак весь термін ув'язнення він не відбув. Вже 17 вересня 2019 року він був звільнений.

Зараз гравець виступає за команду Ростов.