Студент из Кении чуть не выиграл женский чемпионат по шахматам: что разоблачило хитрого парня

Кениец решил воспользоваться мусульманской одеждой, чтобы незаконно присвоить выигрыш. Злоумышленника удалось разоблачить только на четвертый день.

В Кении прошел женский чемпионат по шахматам, на которые заявились участницы из 22 федераций. Во время проведения соревнования в нем произошел курьезный момент.

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Одна из участниц турнира, которая имела все шансы на победу, оказалась мужчиной. Сомнения начали появляться, когда игрок одолел Глорию Джумбу и Ампаир Шакиру, бывших чемпионок Кении и Уганды соответственно.

Спрятал свое лицо

Остаться "женщиной" мошеннику помогал никаб. Это традиционный для мусульман головной убор, в котором скрыто все лицо, кроме глаз. К тому же парень надел очки.

Главный судья соревнований Энтони Кионг рассказал, что загадочный игрок не произносил ни слова во время игр, а во время регистрации написал свое "женское" имя на бумажке.

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Студент хотел заработать

Во время четвертого игрового дня другие участники заметили, что участник под никабом имеет странную походку, а также ходит в мужской обуви. Энтони Кионг вызвал его в отдельную комнату, попросив предоставить документы. Это и разоблачило злоумышленника.

Им оказался студент одного из кенийских университетов, который из-за бедности решил заработать деньги. Призовой фонд соревнования составлял 42 тысячи долларов, а победителю доставалось бы 3,8 тысячи. Ожидается, что мошенника дисквалифицировали, а его соперникам приписали технические победы.