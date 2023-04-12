У Кенії пройшов жіночий чемпіонат з шахів, на які заявились учасниці з 22 федерацій. Під час проведення змагання у ньому стався курйозний момент.

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Одна з учасниць турніру, яка мала всі шанси на перемогу, виявилась чоловіком. Сумніви почали з'являтися, коли гравець здолав Глорію Джумбу та Ампаїр Шакіру, колишніх чемпіонок Кенії та Уганди відповідно.

Сховав своє обличчя

Залишатися "жінкою" шахраю допомагав нікаб. Це традиційний для мусульман головний убір, у якому приховане все обличчя, окрім очей. До того ж хлопець вдягнув окуляри.

Головний суддя змагань Ентоні Кіонг розповів, що загадковий гравець не вимовляв ані слова під час ігор, а під час реєстрації написав своє "жіноче" ім'я на папірці.

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Студент хотів заробити

Під час четвертого ігрового дня інші учасники помітили, що учасник під нікабом має дивну походку, а також ходить у чоловічому взутті. Ентоні Кіонг викликав його в окрему кімнату, попросивши надати документи. Це і викрило зловмисника.

Ним виявився студент одного з кенійських університетів, який через бідність вирішив заробити грошей. Призовий фонд змагання складав аж 42 тисячі доларів, а переможцю діставалося б 3,8 тисячі. Очікувано, що шахрая дискваліфікували, а його суперникам приписали технічні перемоги.