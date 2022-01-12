В женской сборной Украины по биатлону обнаружили положительный тест на коронавирус
Источник:Biathlon.com.ua
Перед началом шестого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге в сборной Украины обнаружили положительный тест на коронавирус. На этот раз вирус подхватил старший тренер женской команды.
COVID-19 обнаружили сразу в трех сборных
Положительный тест на коронавирус сдал Александр Кравченко. Болезнь обнаружили у специалиста во время медобследования всех спортсменов, тренеров и персонала сборных.
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Старшего тренера сборной Украины отправили на самоизоляцию. Вместе с ним на карантин попали и тренеры мужской сборной – Алексей Кравченко и Игорь Ященко.
У них тесты на коронавирусную инфекцию были отрицательными, однако они контактировали с тренером женской команды.
У главных тренеров мужской и женской сборных Украины – Юрая Санитры и Уроша Велепца – положительных тестов на коронавирус обнаружено не было.
Также COVID-19 не обнаружили у украинских спортсменов, которые прибыли для выступлений на шестой этап Кубка мира.
Кроме Украины, положительный результат теста на коронавирус получил один из лидеров сборной Германии Йоханнес Кюн. Положительный тест на COVID-19 обнаружили у представителя сборной Норвегии.
Все три сборных, Украина, Германия и Норвегия, будут находиться под наблюдением специалистов из IBU на случай возможного появления новых больных коронавирусом.К слову. В немецком Рупольдинге состоится шестой этап Кубка мира по биатлону. Соревнования продлятся с 12 по 16 января.