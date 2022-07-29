Украинская арбитрина Монзуль будет судить финал женского Евро-2022

Одна из лучших арбитрин Украины и мира Екатерина Монзуль в очередной раз сможет показать свой профессионализм на футбольном поле. Украинка рассудит финал женского чемпионата Европы-2022 по футболу.

Невероятное доверие УЕФА к украинке

Интернациональная бригада арбитров назначена на решающий поединок за трофей женского Евро-2022 по футболу. Возглавлять бригаду будет Екатерина Монзуль, но она не будет одной украинкой среди судей.

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На боковой линии ей будет помогать другая украинка Марина Стрелецкая. На другой стороне лайнсменкой будет Паулина Барановская из Польши. Интересно, что в такой же компании во главе с Монзулем бригада поработала на четвертьфинале Евро-2022 Бельгия – Швеция.

Обязанности четвертой арбитрине будет выполнять француженка Стефани Фраппар.

За VAR будет отвечать итальянец Паоло Валери, а его помощником будет земляка Маурицио Мариани.

В финале женского Евро-2022 сойдутся хозяйки турнира англичанки и 8-кратные чемпионки Европы немки. Решающий матч примет лондонский "Уэмбли". Начало поединка 31 июля в 19.00 по киевскому времени.

Напомним, что это уже не первое назначение Монзуль на матч этого чемпионата Европы, которое проходит в Англии. Екатерина поработала на поединке Испания – Финляндия. Также украинка исполняла роль четвертой арбитрины в полуфинале Англия – Швеция, закончившийся разгромной победой футболисток "трех львов" 4:0.