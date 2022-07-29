Неймовірна довіра УЄФА до українки
Інтернаціональна бригада арбітрів призначена на вирішальний поєдинок за трофей жіночого Євро-2022 з футболу. Очолюватиме бригаду буде Катерина Монзуль, але вона не буде однією українкою серед суддів.
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На боковій лінії їй буде допомагати інша українка Марина Стрілецька. На іншому боці лайнсменкою буде Пауліна Барановська з Польщі. Цікаво, що у такій же компанії на чолі з Монзуль бригада попрацювала на чвертьфіналі Євро-2022 Бельгія – Швеція.
Обов'язки четвертої арбітрині виконуватиме француженка Стефані Фраппар.
За VAR відповідатиме італієць Паоло Валері, а його помічником буде земляка Мауріціо Маріані.
Нагадаємо, що це вже не перше призначення Монзуль на матч цього чемпіонату Європи, яке відбувається в Англії. Катерина попрацювала на поєдинку Іспанія – Фінляндія. Також українка виконувала роль четвертої арбітрині у півфіналі Англія – Швеція, який закінчився розгромною перемогою футболісток "трьох левів" 4:0.