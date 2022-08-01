Дикие танцы на пресс-конференции

Судьба матча разрешилась в овертайме. За 9 минут до конца дополнительного времени Англия вырвала победу у представительниц Германии, пишет 24 канал.

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Для женской сборной Англии это первая большая победа на международных турнирах. Англичане только однажды доходили до финала Евро, это было в 2009 году, тогда они уступили Германию.

Зажигательные танцы сборной Англии: видео

Так что победу они отпраздновали громко. Сначала девушки устроили дискотеку в раздевалке, а затем ярко "залетели" на послематчевую пресс-конференцию. Футболистки продемонстрировали свои эффектные умения в танцах, напоследок они исполнили песню "It's Coming Home".

Видео празднований

Главная тренер сборной Англии Сарин Вигман эмоционально прокомментировала взятие трофея.

Просто не могу перестать плакать. Наконец-то мы это сделали. Это самый большой момент для гордости в моей жизни,

– сказала наставница.

Эмоции главного тренера: видео

Отметим, что Англия выиграла Германию со счетом 2:1. В составе победителей отличились Элла Энн Тун и Глои Келли. В немку забила Лина Магуль.

Главной арбитриной матча была украинка Екатерина Монзуль. Одна из ассистенток рефери – еще одна представительница Украины Марина Стрелецкая.