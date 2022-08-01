Англия впервые в истории победила в финале женского Евро, одолев Германию: видеообзор матча
Сборная Англии победила команду Германии в финале чемпионата Европы среди женщин. Поединок прошел в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
Англия – Германия 2:1
Голы: Тун, 62, Келли, 110 – Магуль, 79
Обе команды подходили к финальному матчу непобежденными. В групповом раунде Англия и Германия одержали 3 возможные победы. В плей-офф англичане одолели Испанию (2:1) и Швецию (4:0), а немки – Австрию (2:0) и Францию (2:1), пишет 24 канал.
Стоит внимания Гол Рамоса пяткой, дубль Неймара и точный удар Месси – ПСЖ выиграл Суперкубок ФранцииОбратите внимание! Главным арбитром матча была украинка Екатерина Монзуль. Одна из ассистенток рефери – еще одна представительница Украины Марина Стрелецкая.
В первой половине игры англичане были главными претендентками на победу. Из 6 ударов сборной Англии в сторону ворот немок 3 пришлись в створ ворот, тогда как немки ни разу не попали в ворота. И все же первый тайм закончился нулевой мировой.
В начале второго тайма Германия стала активнее избивать по воротам хозяев, однако сборной Англии удалось открыть счет.
Кира Уолш на 62-й минуте матча с середины собственной половины поля отправила мяч вперед навесной передачей, Эллу Тун перевалила подачу и вышла лицом к лицу с голкиперкой Германии Мерле Фромс.
На 79-й минуте встречи немки сравняли счет. Лина Магуль отправила мяч в ворота англичан.
Судьба матча разрешилась в овертайме. победный гол был за Англией, за девять минут до конца дополнительного времени Хлоя Келли пробила мяч мимо Фромса после розыгрыша углового.
Историческая победа для Англии
- Для женской сборной Англии это первая большая победа на международных турнирах. Ранее на чемпионатах Европы англичане только однажды достигали финала в 2009 году, поэтому они проиграли Германии (2:6).
- На чемпионатах мира лучшим результатом Англии остается "бронза" мундиаля-2015.
Видеообзор матча