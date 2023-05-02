ФИФА требует больше денег: в Европе могут не показать женский чемпионат мира

Главная футбольная федерация считает, что ведущие европейские трансляторы предлагают мало денег за права на показ. В этом году турнир пройдет в Австралии и Новой Зеландии.

Этим летом состоится девятый чемпионат мира по футболу среди женщин. За последние годы этот вид спорта набирает стремительную популярность.

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Впрочем, у ФИФА возникли проблемы с реализацией прав на трансляцию Мундиаля. Есть вероятность, что ЧМ-2023 не будет показан во многих странах Европы.

ФИФА требует больше денег

Речь в первую очередь о топ-пятерке стран-представительниц в футболе – Англии, Франции, Германии, Италии и Испании. Президент организации Джанни Инфантино пожаловался, что предложения от трансляторов из этих стран выглядят очень малыми.

"Предложения особенно из топ-5 нас очень разочаровывают. Они неприняты ввиду многих критериев. Во-первых, всю выручку от трансляции мы направляем непосредственно на женский футбол. Во-вторых, трансляторы особенно обязаны распространять и инвестировать в этот спорт. В-третьих, количество просмотров женского ЧМ составляют от 50 до 60 процентов от мужского Но предложения от трансляторов из топ-5 европейских стран относительно женского турнира куда меньше Там, где трансляторы платят 100-200 миллионов долларов за мужской чемпионат мира, они предлагают только 1-10 миллионов за женский.

Это пощечина всем крупным игрокам и всем женщинам в мире. Возможно, это потому, что турнир будет проходить в Австралии и Новой Зеландии, не будет играться в праймтайм в Европе. Впрочем, все равно, матчи будут играть в 9-10 часов утра. Это нормальное время. Это наше моральное и законное обязательство не продавать женский чемпионат мира слишком дешево. Если предложения в дальнейшем не будут честными к женщинам и женскому футболу, мы будем вынуждены не транслировать ЧМ на страны топ-5,

– заявил Инфантино.

История женского чемпионата мира

Женский чемпионат мира по футболу проводится с 1991 года. За это время было проведено восемь мундиалов, а рекордное количество золотых наград выиграла сборная США (4). Еще дважды торжествовали немки и по одному разу – Норвегия и Япония.

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Именно американки выиграли два последних турнира (2015 и 2019). ЧМ-2023 пройдет с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. Сборная Украины не прошла на турнир, уступив группу испанкам и шотландкам.

В этом году ФИФА расширила количество участников до 32-х. Состав групп выглядит так: