Звуки женских стонов во время жеребьевки Евро-2024: стало известно, что это было

Во время жеребьевки группового этапа Евро-2024 включился женский стон. УЕФА пытались решить проблему, однако это повторялось несколько раз.

Напомним, что 2 ноября в Эльбской филармонии в Гамбурге состоялась жеребьевка финальной стадии Евро-2024. Во время жеребьевки в прямом эфире, когда Давид Сильва показывал, где должна сыграть сборная Швейцарии, включились звуки женских стонов. 24 Канал.

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Что произошло во время жеребьевки

Любопытно, что после этого часть жеребьевки прошла с этими звуками. Большинство представителей стран не понимали, что произошло.

Во время жеребьевки Евро-2024 был слышен женский стон: смотреть видео

Реакция зала на непонятные звуки: смотреть видео

Пранкер Дэниел Джарвис (Jarvo69) признался, что это он организовал розыгрыш во время жеребьевки чемпионата Европы по футболу-2024. Он выложил в своих соцсетях небольшое видео, где показал, как все было организовано.

По его словам, он закрепил в зале у микрофонов телефон, на рингтон которого были поставлены звуки женских стонов. В тот момент, когда жеребьевка была в полном разгаре, он просто набрал номер.

Как все произошло: смотрите полное видео

. Украина, в случае квалификации, попадет в группу Е. Ее соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.