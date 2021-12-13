Украинки выиграли группу, победив сборные Чили (2:0), Канады (2:1) и США (2:1). В плей-офф обыграли Испанию (2:0) и Данию (2:0). В полуфинале уступили спортсменкам из России (0:2).

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"Бронзу" же украинские волейболистки выиграли в матче с США (2:0).

Историческая медаль Украины

  • Это четвертая награда Украины в истории участия сборной в чемпионатах мира U-18 и первая среди женщин.
  • Ранее Хмиль и Лазаренко становились бронзовыми призерами Евро U-18 и Евро U-22.
  • С 14 по 19 декабря пройдет ЧМ U-21 – Хмиль и Лазаренко вновь представят Украину.

Пляжный волейбол

Это популярный вид спорта, игра на разделенной высокой сеткой песчаной площадке, в которой две команды, находящиеся по разные стороны сетки, перебрасывают через нее мяч, как правило, руками, с целью приземлить его на чужой половине и не допустить падения мяча на своей половине площадки. Пляжный волейбол развился как самостоятельный вид спорта по классическому волейболу. Между двумя видами спорта существует много общего, но есть и существенные различия в правилах и технике игры.