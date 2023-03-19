Ответ на произвол в фехтовании: женская сборная Украины взяла бронзу на Кубке мира в Бельгии

Ольга Харлан с командой совершили прорыв на турнире в Сан-Никлаасе, получив первую медаль на КС с 2019 года. В битве за третье место наша сборная обыграла действующего на тот момент чемпиона мира.

В бельгийском городе Сан-Никлаас подошел к окончанию Кубок мира по фехтованию. Среди участников была представлена и женская сборная Украины, пишет 24 канал.

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Участие в соревнованиях приняли 27 сборных. В нашу команду вошли Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кровацкая и Валерия Гнидашева.

Украинки удачно выступили, заняв третье место. На турнире наши соотечественницы прошли Турцию, Францию и Германию, а в полуфинале уступили Италию.

Получив путевку в матч за бронзу, Украина вышла на Венгрию, действующую чемпионом мира. Наша команда одержала победу со счетом 45:41.

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Для нашей женской сборной это первая награда на Кубке мира с 2019 года. Победителем турнира стала команда Южной Кореи, обыгравшая у финалов итальянок со счетом 45:42.

Напомним, недавно Международная федерация фехтования объявила о разрешении для россиян и белорусов на участие в соревнованиях. Из-за этого Германия уже отказалась проводить этап Кубка мира в мае.