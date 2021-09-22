Женская сборная Украины в товарищеском матче победила Турцию

В Киеве на НТК им. В. Банникова состоялся товарищеский матч между женскими сборными Украины и Турции. Поединок закончился минимальной победой украинской команды.

Украина – Турция 1:0

Гол: Бойченко, 13

Смотрите также Металлист сенсационно выбил Десну на пути к 1/8 финала Кубка Украины по футболу видео

Хозяйки активнее начали встречу, ударами в створ отличились Кравчук и Калинина. На 13-й минуте "сине-желтым" удалось открыть счет – Калинина разрезала оборону соперниц по центру, а Бойченко реализовала выход один на один.

Турчанки ответили несколькими ударами, после попыток Ураз и Хиз пришлось вступать в игру Бондарчуку. В конце первого тайма инициативой владели уже украинки в створ попали Овдийчук головой и Апанащенко издалека.

Во втором тайме гости атаковали чаще, однако их удары в основном шли мимо цели. У украинок можно отметить удар в створ от Шматко, а также выстрел Панцулаи в конце встречи. Пришлось выручать и Бондарчук, которая парировала непростой удар издали от Топчу по земле на 77-й минуте.

Поединок прошел в рамках подготовки "сине-желтых" в квалификации женского ЧМ-2023. Следующие матчи женская сборная сыграет в рамках квалификации ЧМ-2023 21-го и 26 октября против Фарерских островов и Испании.