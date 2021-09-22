Україна – Туреччина 1:0

Гол: Бойченко, 13

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Господарки активніше розпочали зустріч, ударами в площину відзначилися Кравчук та Калініна. На 13-ій хвилині "синьо-жовтим" вдалося відкрити рахунок – Калініна розрізала оборону суперниць по центру, а Бойченко реалізувала вихід сам на сам.

Туркені відповіли декількома ударами, після спроб Ураз та Хиз довелося вступати у гру Бондарчук. Наприкінці першого тайму ініціативою володіли вже українки – у площину поцілили Овдійчук головою та Апанащенко здалеку.

У другому таймі гості атакували частіше, однак їхні удари в основному йшли повз ціль. В українок можна відзначити удар у площину від Шматко, а також постріл Панцулаї наприкінці зустрічі. Довелося виручати й Бондарчук, яка парирувала непростий удар здалеку від Топчу на 77-ій хвилині.

Поєдинок пройшов у рамках підготовки "синьо-жовтих" до кваліфікації жіночого ЧС-2023. Наступні матчі жіноча збірна зіграє в рамках кваліфікації ЧС-2023 21-го і 26 жовтня проти Фарерських островів та Іспанії.