Женская сборная Украины по футзалу во второй раз переиграла Польшу в матче с 9 голами: видео

Женская сборная Украины по футзалу 17 июня провела свой второй спарринг во время учебно-тренировочного сбора в Ужгороде. Наши девушки второй раз подряд переиграли Польшу.

Украина – Польша 5: 4

Голы: Шульга, 12, 31, Форсюк, 19, 19, Гриценко, 26 – Книсак, 4, 17, Влодарчик, 11, Шостак, 24

16 июня украинская сборная разбила Польшу со счетом 4:2. Голами отмечались Шульга, Гриценко и дубль оформила Дубицкая.

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Первыми в матче счет встречи открыли польские футзалистки. Книсак откликнулась на передачу с углового и размочила нули на табло – 0:1. После этого украинская команда начала играть активнее в атаке. Но опять пропустила. Голом отличилась Влодарчик – 0:2. Не такое развитие событий хотели видеть украинки.

Уже через минуту Шульга сократила преимущество соперниц на табло. Анна мощным ударом со штрафного забила первый гол команды во встрече – 1:2. Уже через пять минут польская команда увеличила преимущество гостей. Результативный выстрел в активе Книсак.

В конце первого тайма украинки дважды шокировали польского голкипера. Дублем отметилась Форсюк. Сначала Юля откликнулась на передачу Гриценко и снова приблизила Украину к камбеку. А уже на этой же минуте Форсюк классным ударом под перекладину после передачи Гриценко сравняла счет – 3:3.

Вырвали победу

После отдыха польки снова вышли вперед в счете. На 24-й минуте Шостак забила четвертый гол своей команды в Ужгороде. Недолго продержалось преимущество гостей. Гриценко после ассистов решила записать свою фамилию в протокол встречи. Ксения откликнулась на передачу на дальней стойке и в упор расстреляла владения соперника – 4:4.

За девять минут до завершения поединка автор первого гола Украины в этом матче Шульга оформила дубль. В итоге – 5:4 – волевая победа украинских футзалисток.

Украина – Польша: видео полного матча