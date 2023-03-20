Украинские футзалистки завоевали для страны историческое "серебро" Евро-2023

Женская сборная Украины по футзалу дарит нам исторический результат. После "бронзы" украинки получили серебряные награды чемпионата Европы-2023.

Украина – Испания – 1:5

Голы: Шульга, 36 – Пеке, 1 (п), Бабенко, 11 (авт.), где Пасс, 20, Сампер, 21, Дани, 37

Уже в стартовые 15 секунд испанки заработали право на пенальти. Дубицкая в подкате снесла соперницу, но не сыграла мяч. Судьи долго пересматривали эпизод. где был фол, но назначили пенальти. Пеке легко обыграла Кислову, бросившуюся вообще в другую сторону. Испания уже на первых секундах открыла счет 0:1, пишет 24 канал.

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Спустя 10 минут "Фурия Роха" удвоила свое преимущество, но не без помощи украинок. Бабенко срезала мяч в свои ворота – 0:2.

До перерыва испанские футзалистки благодаря де Пас сделали счет разгромным – 0:3.

Сразу после свистка о начале второго тайма Сампер увеличил преимущество до 0:4.

Отметим, что во втором тайме украинские владения вместо Кисловой вышли защищать Терех и действовали достаточно надежно – лишь один пропущенный гол.

За четыре минуты до окончания первого тайма Шульга забила гол престижа – 1:4. Однако уже на следующей минуте Дани воспользовалась ошибкой украинок и пустыми воротами – 1:5.

Олег Шайтанов решил играть с пятой полевой, что привело к как раз пятому голу в ворота украинской сборной. На последних минутах в воротах Украины появилась третья вратарь Митрофанская.

К сожалению, больше "сине-желтым" не удалось забить, но и испанки больше не отмечались. В итоге – 1:5, разгромная победа Испании в финале чемпионата Европы по женскому футзалу. "Фурия Роха" защитила титул действующих чемпионок Европы-2023,

Сборная Украины оформила исторический успех, завоевав в этом году серебряные награды Евро-2023. Напомним, что в полуфинале украинки одержали волевую победу со счетом 2:1. Дублем отличилась Шульга. Анна забила все три гола нашей сборной в финальной части Евро.