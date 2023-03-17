Украина – Венгрия 2:1

Голы: Шульга, 15, 32 – Хорват, 12

В пятницу, 17 марта, состоялся полуфинальный матч чемпионата Европы по футзалу среди женщин, в котором встречались сборные Украины и Венгрии. Победитель встречи получал шанс сразиться за золотые награды турнира, пишет 24 канал.

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Исторический успех украинок

Матч проходил под диктовку украинских футзалисток. Однако на 12-й минуте встречи венгры повели в счете. Украинки пропустили мяч от Хорват.

Однако этот гол не сломил наших футзалисток. Дубль Анны Шульги принес победу над Венгрией и долгожданную путевку в финал чемпионата Европы.

Отметим, что на предыдущих чемпионатах Европы Украина дважды проигрывала в полуфиналах. Поэтому это лучший результат в истории сборной. Как минимум наша команда получит серебряные медали.

Важно! Финальный матч Евро-2023 состоится в воскресенье, 19 марта. Соперником Украины станет действующий чемпион Европы сборная Испании. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21.00.

Видео матча Украина – Венгрия