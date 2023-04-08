Чемпионат мира по гандболу близко: женская сборная Украины в отборе победила Северную Македонию

Команда Виталия Андронова показала класс в Скопье, одержав выездную победу над балканской командой. Теперь украинкам нужно не проиграть через три дня. чтобы впервые за 14 лет уехать на Мундиаль.

В шаге от Мундиаля

Женская сборная Украины по гандболу подошла к выходу на чемпионат мира-2023. Подопечные Виталия Андронова не попали на Евро-2022, поэтому получили шанс получить путевку на Мундиаль из-за квалификации, пише 24 канал.

По теме За 20 минут до начала матча: в Одессе перед игрой скончался главный тренер команды Михаил Щукин

Для этого украинкам нужно пройти двух оппонентов. В первом раунде у нашей команды не было проблем со сборной Люксембурга, дважды выиграв страну-карлика (36:13 / 30:11).

В решающем раунде Украине пришлось сыграть против хозяйки Евро-2022 Северной Македонии. Первая игра в Скопье была за нашей сборной. Подопечные Андронова захватили игровое преимущество в матче и ушли на перерыв с преимуществом в шесть мячей.

После нее македонцы смогли сравнять счет, но в конце концов украинкам удалось одержать победу с разницей в два гола – 24:22. Ответный матч будет номинально домашним для нашей команды и пройду в венгерской Кишварде 11 апреля.

Читайте также Вместе с беременной женой и сыном: из-за землетрясения погиб капитан сборной Турции по гандболу

Когда и где чемпионат мира и кто будет играть

Победа в дуэли из Северной Македонии выведет Украину на чемпионат мира. Наша женская сборная не была на гандбольных Мундиалях с 2009 года, а лучший результат – четвертое место – показала в далеком 2003-м.

Сам турнир пройдет с 29 ноября по 17 декабря в трех скандинавских странах – Дании, Швеции и Норвегии. Пока известно о 19 из 32 команд, которые обеспечили себе участие в ЧМ: