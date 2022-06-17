Баньоло – Сборная Украины 1:8

Голы: Маретти, 21 – Рубан, 1, Форсюк, 5, 18, 38, Бурлаченко, 8, Дубицкая, 33, Еременко, 35, Титова, 36

Подопечные Олега Шайтанова готовятся в "Финал четырех", проводя второй тренировочный сбор в Италии. Во время него команда провела два контрольных спарринга через два дня, пишет 24 канал.

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15 июня "сине-желтые" проиграли мощной сборной Италии со счетом 2:1. Хотя первыми нули на табло размочили украинки. Во втором матче наши девушки встретились с менее сильным соперником – Баньоло. Это указывает и итоговый счет встречи.

Уже на первой минуте Рубан поменяла нули на табло. До экватора первого тайма счет уже был 0:3 в пользу украинских футзалисток. Голы забивали Форсюк и Бурлаченко. На этом девушки не остановились и еще раз отличились в воротах итальянок. Форсюк на правах капитана оформил дубль.

Первая 20-минутка закончилась разгромом для Баньоло – 0:4.

Мастер-класс для соперниц

После отдыха хозяйки паркета отквитали один благодаря голу от Маретти. Но это был маленький лучик надежды для быстро угасших итальянок.

Украинки за 20 минут чистого времени забили еще четыре мяча и наголову разбили соперниц – 1:8. Точку в поединке поставила Форсюк, оформившая хет-трик и ставшая лучшей бомбардиркой матча.

На этом украинская сборная благодарит Италию и продолжает тренировочный сбор во Франции.

К слову. В "Финале четырех" украинки встретятся с Испанией. Поединок примет павильон "Гондомар" в Порту.