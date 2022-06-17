Баньоло – Збірна України 1:8

Голи: Маретті, 21 – Рубан, 1, Форсюк, 5, 18, 38, Бурлаченко, 8, Дубицька, 33, Єрьоменко, 35, Титова, 36

Підопічні Олега Шайтанова готуються до "Фіналу чотирьох", проводячи другий тренувальний збір в Італії. Під час нього команда провела два контрольні спаринги за два дні, пише 24 канал.

До теми Жіноча збірна України прикро програла грізній Італії у процесі підготовки до Євро-2022 з футзалу

15 червня "синьо-жовті" програли потужній збірній Італії з рахунком 2:1. Хоча першими нулі на табло розмочили українки. У другому матчі наші дівчата зустрілись із менш сильним суперником – Баньоло. Це показує й підсумковий рахунок зустрічі.

Вже на першій хвилині Рубан змінила нулі на табло. До екватора першого тайму рахунок вже був 0:3 на користь українських футзалісток. Голи забивали Форсюк та Бурлаченко. На цьому дівчата не зупинились та ще одного разу відзначились у воротах італійок. Форсюк на правах капітана оформила дубль.

Перша 20-хвилинка закінчилась розгромом для Баньоло – 0:4.

Майстер-клас для суперниць

Після відпочинку господарки паркету відквитали один завдяки голу від Маретті. Але це був маленький промінчик надії для італійок, який швидко погас.

Українки за 20 хвилин чистого часу забили ще чотири м'ячі та вщент розбили суперниць – 1:8. Крапку у поєдинку поставила Форсюк, яка оформила хет-трик та стала найкращою бомбардиркою матчу.

На цьому українська збірна дякує Італії та продовжує тренувальний збір у Франції.

До слова. У "Фіналі чотирьох" українки зустрінуться з Іспанією. Поєдинок прийме павільйон "Гондомар", що у Порту.