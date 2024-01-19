Трое украинок заехали в топ-20 короткой индивидуалки по биатлону: кто победил

Закончилась первая гонка у женщин на Кубке мира-2023/2024 в итальянском Антгольце-Антерсельве. Биатлонистки сразились за награды в короткой индивидуальной гонке с четырьмя огневыми рубежами.

Украина будет представлена пятью биатлонистками, четыре из которых финишировали в зачетной зоне. Лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина, только 14 января отпраздновавшая свой 29-й день рождения, пишет 24 Канал.

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Неплохая стрельба от украинок

Недавняя именинница выбила 19 из 20 мишеней и финишировала в финальном протоколе на 13-й позиции. Единственный промах у Анастасии был на последнем четвертом огневом рубеже. А так позиция Меркушиной-старшей могла быть еще лучше.

Также в топ-20 приехала лидер женской сборной Украины Юлия Джима. Киевлянка имела на один промах больше Меркушина и стала 17-й. Ирина Петренко с 2 промахами разместилась сразу за своей землячкой из Киева.

Кристина Дмитренко заняла 32-ю позицию по итогам короткой индивидуалки. А самой плохой среди украинок стала Анна Кривонос, которая стала лишь 76-й.

Победу в короткой индивидуальной гонке одержала неожиданно швейцарка Лена Хекки Гросс, ни разу не промахнувшаяся. А вот биатлонистка из Франции, которая занимает высокое 4-е место в общем зачете Кубка мира, с двумя недостатками стала второй, уступив победительницу всего 20 секунд.

Тройку призерок замкнула еще одна представительница Франции Лу Жанмонно.

Результаты короткой индивидуалки

1. Лена Хекки Гросс (0+0+0+0) 36:49,0

2. Жюлья Симон (0+1+0+1) +20,2

3. Лу Жанмонно (0+0+1+0) +31,4

...

13. Анастасия Меркушина (0+0+0+1) +2:00,0

17. Юлия Джима (0+0+1+1) +2:24,3

18. Ирина Петренко (1+0+0+1) +2:36,9

32. Кристина Дмитренко (0+1+0+2) +3:36,5

76. Анна Кривонос (3+2+0+1) +7:06,9

20 января в Ангольц-Антерсельве пройдут сразу две гонки. Сначала одиночная смешанная эстафета, а после смешанная эстафета.