Поединок с 7 голами: женская команда Ворсклы стартовала с безумной победы в квалификации в ЛЧ

Полтавский коллектив успешно начал свой путь в самом престижном клубном женском турнире. Матч "зелено-белых" показался безумным.

Ворскла – Флора 4:3

Голы: Козлова, 27, Котик, 44, Корсун, 88, Кравчук, 93 – Таммик, 38, Лиллемяэ, 47, Улексин, 78

Ворскла и Флора встретились в рамках полуфинала первого раунда квалификации женской Лиги чемпионов, победителями из которой вышли полтавки. Украинский коллектив спасся в конце встречи, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Судил игру в Киеве: на матч Украина – Англия назначили арбитров из Болгарии

Полностью заслуженная победа

Благодаря триумфу в прошлогоднем розыгрыше чемпионата Украины Ворскла получила возможность попробовать свои силы в чемпионской квалификации в Лигу чемпионов. На первой стадии отбора полтавский коллектив вынужден принять участие в минитурнире с полуфиналом и финалом, проходящим в Боснии и Герцеговине. Первым оппонентом "зелено-белых" стала Флора из Эстонии.

Встреча, проходившая на стадионе "Асим Ферхатович-Хасе", подарила фанатам большое количество голов, а также интригу до самого финального свистка. Ворскли дважды удавалось выйти вперед по ходу матча, однако Флора также дважды выравнивала весы, а позже на 78-й минуте игры вообще заняла лидерскую позицию, поведя в матче со счетом 2:3. Но вот полтавский коллектив не растерялся.

Сначала "зелено-белые" на 88-й минуте игры шокировали своего оппонента, украв победу из-под носа Флоры, а уже в компенсированное арбитром время вообще перевернули матч с ног на голову. На третьей минуте третьего тайма украинки продемонстрировали характер и жажду победы, поскольку смогли в четвертый раз отличиться в ворота Флоры и получить заслуженный триумф, 4:3 (победный гол на счету Роксоланы Кравчук).

Таким образом, полтавки вышли в финал первого квалификационного раунда в ЛЧ. Ворсклу теперь ждет финал с победителем пары Сараево (Босния и Герцеговина) – Осиек (Хорватия). Но вот на этом отборочные этапы не закончатся. В случае еще одной победы "зелено-белым" придется пройти еще один раунд квалификации, чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов.

. В нынешней кампании женского престижного клубного турнира Украину представляют две команды. Кроме Ворсклы участие в соревнованиях принимает Кривбасс, ставший вицечемпионом страны в прошлом сезоне. Криворожский коллектив сыграет в квалификации лиг, а первый матч проведет против Парижа уже 6 сентября, в 22:00.