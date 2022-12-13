Беринчик после чемпионского боя сравнил себя с танком, а победу посвятил Залужному

Украинский боксер Денис Беринчик в бою против француза Ивана Менди защитил свой чемпионский пояс WBO International, отобрав у соперника титул чемпиона Европы EBU.

Денис Беринчик свой бой провел 3 декабря в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" бой в андеркарде поединка Тайсона Фьюри против Дерека Чисоры и победил единогласным решением судей 117:112, 116:112, 116:112. После возвращения в Украину боксер пообщался с журналистами.

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"Бой прошел под нашу диктовку, пояс мы привезли в Украину. И эту победу я посвящаю всем украинцам и нашему генералу Валерию Залужному. Когда мы готовились, то получали хорошие новости о Херсоне, и это нас вдохновляло", – рассказал Беринчик.

Сам боксер сравнил себя с трофейным танком Т-90, ведь именно "танком" его часто называют болельщики.

А вот насчет поединка в Лондоне, то украинца большой стадион после арены в Броварах, где он проводил свои последние бои, из колеи не выбил.

"Я уже боксировал на больших аренах и в любителях, и в "Украинских атаманах". И сейчас я был готов драться на большой арене. I don't give a f*ck. Это мое новое прозвище", – заявил Беринчик.

Однако боксер заверил, что еще с радостью проведет бои в Украине, но уже не в Броварах, а в киевском Дворце спорта.

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Не исключил Беринчик и возможность своего поединка в андеркарде боя Александра Усика против Тайсона Фьюри.

"Это работа Александра Красюка и Фрэнка Уоррена, а от меня потребуется только быть готовым и согласиться на поединок", – отметил боксер.