Денис Берінчик свій бій провів 3 грудня в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем" бій в андеркарді поєдинку Тайсона Ф'юрі проти Дерека Чісори та переміг одноголосним рішенням суддів 117:112, 116:112, 116:112. Після повернення в Україну, боксер поспілкувався з журналістами.

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"Бій пройшов під нашу диктовку, пояс ми привезли в Україну. І цю перемогу я присвячую всім українцям, та нашому генералу Валерію Залужному. Коли ми готувалися, то отримували гарні новини про Херсон, і це нас надихало", – розповів Берінчик.

Сам боксер порівняв себе з трофейним танком Т-90, адже саме "танком" його часто називають вболівальники.

А ось щодо поєдинку в Лондоні, то українця великий стадіон після арени у Броварах, де він проводив свої останні бої, з колії не вибив.

"Я вже боксував на великих аренах і в аматорах, і в "Українських отаманах". І зараз я був готовий битися на великій арені. I don’t give a f*ck. Це моє нове прізвисько", – заявив Берінчик.

Проте, боксер запевнив, що ще з радістю проведе бої в Україні, але вже не в Броварах, а в київському Палаці спорту.

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Не виключив Берінчик і можливості свого поєдинку в андеркарді бою Олександра Усика проти Тайсона Ф’юрі.

"Це робота Олександра Красюка та Френка Уоррена, а від мене буде потрібно лише бути готовим та погодитися на поєдинок", – відзначив боксер.