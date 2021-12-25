Особое желание Довбика

Футболист сборной Украины вспомнил о своем желании попасть на Евро-2020. По его словам, это была его цель номер один.

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Недавно вспоминал с женой, как зимой мы ехали в отпуск, а команда шла на последнем месте. Я сказал, что хочу поехать на Евро-2020. Я не знал, как это сделать, но как-то надо поехать. Мы шли на последнем месте, и она, должно быть, подумала, что я – сумасшедший,

– сказал Артем.

Также Довбик признался, что в новогоднюю ночь загадал желание – попасть на Евро-2020.

"Но я говорил, что хочу попасть на Евро, и это будет моя цель номер один. Это была моя мечта, которую я загадал в новогоднюю ночь. Просто так ничего не бывает, поэтому хорошо, что так произошло", – рассказал футболист.

Обратите внимание! В 1/8 финала Евро-2020 гол Довбика на 121-й минуте помог сборной Украины победить Швецию со счетом 2:1 и выйти в 1/4 финала турнира.