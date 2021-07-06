Жена Малиновского прокомментировала конфликт мужа с Шевченко
Источник:инстаграм Роксаны Малиновской
Жена Руслана Малиновского Роксана отреагировала на вопрос одного из своих подписчиков, который заподозрил, что на Евро-2020 между самым дорогим футболистом нашей сборной и Андреем Шевченко пробежала черная кошка.
Невыход футболиста Аталанты Руслана Малиновского в заявку на матч 1/4 финала чемпионата Европы по футболу-2020 с Англией породил массу слухов о конфликте полузащитника с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.
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Отвечая на вопросы подписчиков в Инстаграме, Роксана отметила, что Руслан абсолютно неконфликтный человек, а замены Шевченко – это прежде всего решение тренера.
"Руслан – золото, он не конфликтует никогда и ни с кем, я ни разу не видела его злым. Он не умеет кричать и ругаться. Поэтому можете отбросить в сторону такие мысли. Его замена – просто решение тренера", – заявила она.
Фото: скриншот инстаграма Роксаны Малиновской
Малиновский на Евро-2020
- На чемпионате Европы полузащитник сыграл за "сине-желтых" четыре поединка, в которых не отметился забитыми голами.
- Руслан неожиданно не попал в заявку на игру 1/4 финала против Англии. Перед встречей он почувствовал сильную боль в приводящей мышце. Сообщалось, что это повреждение связано с грыжей.