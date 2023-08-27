Очарованные победой: возлюбленная Месси перепутала Лео с Альбой и чуть не поцеловала его – видео

Жорди Альба мог попасть в скандальный эпизод. Футболист недоумел с женой своего партнера по команде.

Жена Лионеля Месси чуть не сконфузилась. Возлюбленная аргентинца была близка к поцелую с его одноклубником в Интер Майами, пишет 24 Канал.

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Антоннела Рокуццо, "половинка" многократного обладателя "Золотого мяча" могла впасть в неприятности, однако все обошлось забавной неожиданностью. После финала Кубка лег, в котором Интер Майами серии послематчевых пенальти перестрелял Нэшвилл, что позволило Месси завоевать свой первый трофей в составе "цапель", произошел абсурдный эпизод. Жена аргентинца после финального свистка оказалась на поле, чтобы поздравить своего мужа с триумфом, тогда и случилась комедия.

Антоннела бросилась в объятия партнера Лионеля по команде Жорди Альбы, перепутав испанца со своим женихом. Такая проделка Рокуццо вызвала шок у защитника, поскольку она пыталась поцеловать Альбу, однако мгновенно поняла свою ошибку. Оба посмеялись над ситуацией и в конце концов уже по-дружески обнялись и поздравили друг друга с триумфом.

Видео ситуации:

Напомним, что Месси уже успел дебютировать и в самой МЛС и забил первый гол в североамериканской лиге. Таким образом, Интер Майами с аргентинцем в составе не знает горечи поражения уже 9 матчей подряд. Лионель, в свою очередь, в девяти встречах в футболке "цапель" забил уже 11 мячей и отдал 3 ассиста.