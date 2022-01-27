Желание возобновило интерес: Марлос еще может поиграть за желанный клуб из Бразилии

Переезд Марлоса в США может отложиться. Бразильский клуб, за который мечтает играть полузащитник, возобновил свой интерес к бразильцу с украинским паспортом.

Еще есть шанс воплотить мечту в реальность

33-летний бывший игрок Шахтера еще может надеть футболку Атлетико Паранаэнсе. Бразильский клуб возобновил интерес после того, как футболист громко заявлял, что мечтает выступать за эту команду.

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Атлетико Паранаэнсе – клуб из родного региона Марлоса. Поэтому футболист хочет помочь именно этой команде. Боссы бразильского клуба готовы дать шанс футболисту.

До конца января 2022-го года станет известно, состоится ли трансфер Марлоса.

Сам Марлос до возобновления заинтересованности заявлял, что готов переехать в чемпионат США. Но вот клуб, в который почти согласился переехать, так и не сказал. Бразилец добавил, что отказал всем, ожидая предложение от команды из родного региона страны.

Ранее его сватали в харьковский Металлист, за который вингер выступал два года.

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