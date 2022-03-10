Желаю вам почувствовать всю ту боль, которую мы испытываем сейчас, – Белодед

Российские оккупационные войска в среду, 9 марта, открыли огонь из артиллерии по Мариуполю. Обстрелами разрушен роддом.

Бронзовый призер Олимпиады-2020 Дарья Белодед прокомментировала обстрел роддома в Мариуполе российскими войсками.

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Российская армия обстреляла роддом. Я ненавижу вас, русские окупанты! Желаю вам почувствовать всю ту боль, которую мы чувствуем сейчас,

– написала в своем инстаграмме Белодед.

Титулованная украинская спортсменка активно освещает войну в Украине. Еще в первые дни войны Белодед решила помогать своим землякам не только информационно или финансово, но и физически.

Дзюдоистка раздавала еду на пункте пропуска у границы Украины со Словакией.

Белодед прокомментировала жестокий поступок окупантов / Фото из инстаграмма спортсменки

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