Бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар’я Білодід прокоментувала обстріл пологового будинку в Маріуполі російськими військами.

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Російська армія обстріляла пологовий будинок. Я ненавиджу вас, російські окупанти! Бажаю вам відчути весь той біль, який ми відчуваємо зараз,

– написала у своєму інстаграмі Білодід.

Титулована українська спортсменка активно висвітлює війну в Україні. Також ще у перші дні війни Білодід вирішила допомагати своїм землякам не лише інформаційно чи фінансово, а й фізично.

Дзюдоїстка роздавала їжу на пункті пропуску біля кордону України зі Словаччиною.



Білодід прокоментувала жорстокий вчинок окупантів / Фото з інстаграму спортсменки

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