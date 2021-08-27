Желаю Яремчуку больше забитых голов за Бенфику, кроме матча с Динамо, – Суркис

В четверг, 26 августа, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. По ее итогам Динамо получили в соперники немецкую Баварию, представителя Испании Барселону и португальскую Бенфику.

Результаты жеребьевки для официального сайта "бело-синих" прокомментировал президент клуба Игорь Суркис.

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Функционер считает, что нынешнему Динамо по силам достойно сыграть против любого оппонента.

"Такие группы принято называть "группами смерти", но в данном случае я бы не стал оперировать этим понятием. Киевское Динамо имеет все возможности, чтобы достойно противостоять любому сопернику, показывать хороший уровень футбола, не забывая при этом о результате.

Если коротко, то Бавария – это одна из сильнейших команд Европы, Барселона – это всегда топ-уровень, несмотря на то, что сейчас команда находится в стадии перестройки. При любых раскладах каталонцы входят в число лучших команд континента. Бенфика – сложный соперник, у которого сильный состав и большие амбиции", – сказал Суркис.

Отдельно Суркис остановился на персоне нападающего сборной Украины Романа Яремчука, который этим летом перебрался в состав Бенфики и, вероятно, будет противостоять киевлянам в самом престижном клубном турнире Европы.

Роман Яремчук против Динамо? Здесь не надо искать дополнительную мотивацию ни для Романа, ни для нашего клуба. Динамо дало ему дорогу в большой футбол, в свое время мы приняли правильное решение, отпустив Яремчука в иностранный клуб, он получил возможность для развития и стал тем, кем есть сейчас. Желаю Роману как можно больше забитых голов за национальную сборную и в любом матче Бенфики, кроме поединка против Динамо,

– подытожил он.

Даты матчей Динамо

На групповом этапе Лиги чемпионов предусмотрены шесть игровых недель. Четыре группы играют матчи во вторник, команды из оставшихся четырех групп – в среду. Первые две игры начинаются в 20:00, еще шесть – в 22:00.

Точный календарь матчей Динамо будет известен позже.