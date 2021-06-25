Ждем официального объявления, – Усик о бое с Джошуа
25 июня 2021 , 14:54Читати новину українською
Источник:Lomus_official
Фанаты бокса в ожидании одного из крупнейших поединков 2021 года между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа и Александром Усиком.
Усик: Мы тренируемся и ждем большого боя
WBO санкционировала поединок между Усиком и Джошуа, дав боксерам время договориться о бое. Однако до сих пор поединок не был объявлен.
Кстати Выиграю в Усика, потому что я должен, у меня нет другого выхода, – Энтони Джошуа
Усик заявил, что ожидает официального объявления поединка с Джошуа.
Мы ждем официального объявления поединка. Ждем, когда нам все точно скажут. И все, и поехали. Мы тренируемся и ждем большого боя,
– заявил Усик.
Что известно о бое Усик – Джошуа
- Поединок, вероятно, состоится 18 или 25 сентября в Лондоне. Бой примет "Уэмбли" или стадион футбольного клуба "Тоттенхэм".
- Усик претендент на титул WBO, но на кону будут стоять еще и пояса WBA и IBF. Промоутер Эдди Хирн заявил, что гонорар за бой будет разделен в соотношении 80/20 в пользу Энтони.