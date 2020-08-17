Трехкратная чемпионка мира по биатлону Доротея Вирер порадовала свою многочисленную армию поклонников очередным ярким фото.

На этот раз уроженка Брунико похвасталась в Instagram золотистым загаром, "заработанным" на одном из итальянских курортов.

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"Хочу, чтобы лето никогда не заканчивалось", – подписала фото 30-летняя спортсменка.

Достижения Доротеи Вирер в сезоне 2019/20

Вирер стала первой биатлонисткой за восемнадцать лет, которой удалось дважды подряд стать обладательницей большого Хрустального глобуса. Такое достижение удавалось до этого лишь легендарной шведской биатлонистке Магдалене Форсберг.

Кроме победы в общем зачете, итальянка также стала двукратной чемпионкой мира в родном Антхольце.

Доротея Вирер благодаря своим ярким результатам в сезоне заняла первую строчку и заработала наибольшую сумму призовых за сезон. В списке лучших среди женщин итальянка по призовым опередила Тириль Экгофф из Норвегии.