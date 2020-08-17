Триразова чемпіонка світу з біатлону Доротея Вірер порадувала свою численну армію шанувальників черговим яскравим фото.

Цього разу уродженка Бруніко похвалилася в Instagram золотистим загаром, "заробленим" на одному з італійських курортів.

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"Хочу, щоб літо ніколи не закінчувалося", – підписала фото 30-річна спортсменка.

Досягнення Доротеї Вірер у сезоні 2019/20

Вірер стала першою біатлоністкою за вісімнадцять років, якій вдалось двічі поспіль стати володаркою великого Кришталевого глобусу. Таке досягнення вдавалось до цього лише легендарній шведській біатлоністці Магдалені Форсберг.

Крім перемоги в загальному заліку, італійка також стала дворазовою чемпіонкою світу в рідному Антхольці.

Доротея Вірер завдяки своїм яскравим результатам у сезоні посіла першу сходинку та заробила найбільшу суму призових за сезон. У списку кращих серед жінок італійка за призовими випередила Тіріль Екгофф з Норвегії.