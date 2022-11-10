Дуэль олимпийских чемпионов: Беленюк вызвал на дебаты Министра молодежи и спорта

Борец греко-римского стиля намерен возглавить Национальный олимпийский комитет Украины. Его главным визави считается Вадим Гутцайт.

Уже 17 ноября Национальный олимпийский комитет Украины изберет нового президента. Действующий глава Сергей Бубка отказался баллотироваться на новый срок и сложит полномочия.

По теме Вместо скандального Бубки: Жан Беленюк баллотируется в президенты НОК Украины

Тем временем стали известны все претенденты на пост президента НОК. Среди них – Жан Беленюк, Вадим Гутцайт, Елена Белосюк и Игорь Малинский. Фаворитами на должность считаются первые двое.

Беленюк является олимпийским чемпионом Токио-2020 и действующим народным депутатом. Гутцайт же выигрывал на Олимпиаде еще в 1992 году, а сейчас является Министром молодежи и спорта. В преддверии выборов Жан представил свою программу и вызвал своего оппонента на дебаты.

У нас было много упреков по поводу нашей несистемности. Сегодня мы презентовали свою программу, и упрек по поводу несистемности был от действующего Министра молодежи и спорта, уважаемого Вадима Марковича Гутцайта. Поэтому сейчас после этой нашей презентации я лично хочу вызвать Вадима Марковича на публичные дебаты для того, чтобы он продемонстрировал свое видение, свою программу, подискутировать по поводу наших программ. Возможно, он предложит что-то интересное, что я скажу, что я снимаю свою кандидатуру. Кто его знает,

– отметил Беленюк.

Детальнее об изменении власти в НОК: