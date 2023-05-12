Жан Беленюк защитил звание чемпиона Украины по греко-римской борьбе: все результаты соревнований

У Олимпийского чемпиона-2020 не было проблем на пути к званию лучшего спортсмена в своей весовой категории. В финале 32-летний борец разгромил Дмитрия Кияшко.

Во Львове прошел Объединенный чемпионат Украины по греко-римской борьбе. Титул лучшего спортсмена страны защищал победивший в 2022-м Жан Беленюк.

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Олимпийский чемпион и народный депутат и в этом году принял участие в соревновании. Это был для него первый старт после гран-при Ниццы, где он получил золото.

В этом году Беленюк смог защитить звание чемпиона Украины. По пути в финал Жан одолел двух атлетов – сначала Никиту Алексеева (3:1), а в полуфинале Ярослава Фильчакова (5:1).

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В решающем поединке Жану противостоял Дмитрий Кияшок. У Беленюка не было с ним проблем и одержал досрочную победу (9:1), став чемпионом в весовой категории до 87 килограммов. Лучшими в других весовых категориях были: