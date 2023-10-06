"Вадим Маркович всегда болеет за меня": Беленюк сделал признание об отношениях с Гутцайтом

Народный депутат Украины и олимпийский чемпион Жан Беленюк является одним из главных оппонентов Вадима Гутцайта. Более того, известный борец был конкурентом чиновника на должность главы НОК Украины.

Украинский борец Жан Беленюк на чемпионате мира-2023 по греко-римской борьбе завоевал бронзовую медаль и лицензию на Олимпиаду-2024. Одним из самых ярых болельщиков Беленюка на соревнованиях был глава НОК Украины Вадим Гутцайт. По крайней мере, так считает титулованный борец.

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Самый ярый болельщик Беленюка

Во время интервью Жан Беленюк откровенно рассказал об отношениях с министром молодежи и спорта и президентом НОК Украины Вадимом Гутцайтом. Оппоненты забывают все разногласия, когда дело касается спортивных состязаний.

"Вадим Маркович всегда болеет за меня, являюсь моим самым страстным поклонником. И я сейчас прежде всего являюсь спортсменом. Когда уже я закончу выступления, будем переориентироваться на что-то другое.

Что касается каких-то противоречивых решений руководителя украинского спорта – мы всегда критикуем людей или их решения, если они этого заслуживают, не боимся выражать свою позицию. И мы не обращаем внимания ни на фамилии, ни на регалии этих людей", – рассказал Беленюк.