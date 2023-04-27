У молодых спортсменов есть возможность начать выступать за новую сборную, – Беленюк о "минусах" бойкота

Жан Беленюк рассказал, какую проблему несет для Украины бойкот. Молодыми спортсменами руководит жажда побед на соревнованиях

Народный депутат и олимпийский чемпион в эксклюзивном интервью 24 Каналу поразмышлял над будущим украинского спорта, отталкиваясь от решения Минспорта. По его мнению, в будущем нашему государству вообще не будет кого делегировать на международные соревнования.

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Заглянув в будущее

12 апреля 2023 года Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало приказ, согласно которому украинским национальным сборным запрещено участвовать в соревнованиях, куда допустили русских или белорусских спортсменов Жан Беленюк считает, что такая позиция может привести к громким проблемам в будущем, поскольку Украина может потерять ряд молодых спортсменов, которые просто жаждут соревноваться за мировое первенство.

Это ненормально, когда они принимают подобные решения. Это беспрецедентное решение в истории нашего государства. Риски и влияние на сферу спорта могут быть не то, что непредсказуемы, а со знаком "минус". В том плане, что мы можем потерять эту область вообще. Потому что у нас есть перспектива потерять молодое поколение спортсменов, они ведь не знают, каким образом ситуация будет развиваться. Сейчас большое количество спортсменов, особенно молодых, уехавших с территории Украины, находятся на территориях других государств. И у них есть возможность начать выступать за новую сборную. Потому что они никогда не выступали за Украину на соревнованиях. И это позволяет им без проблем сменить спортивное гражданство.

– рассказал Беленюк.

К тому же олимпийский чемпион отметил, что со спортсменами никто ни о чем не советовался, а только поставил перед фактом, что уже вызывает конфликтную ситуацию. Беленюк рассказал, что Международный олимпийский комитет подливает бензины в огонь, поскольку МОК готов поддерживать спортсменов, которые пойдут против решения Минспорта Украины. Таким образом, разъединяя спортсменов из Украины.

Они сейчас будут видеть, какая текущая ситуация, когда ничего не известно, перспективы неизвестны, никто ни с кем ничем не делится, не коммуникирует, а просто запрещает спортсменам участвовать в соревнованиях, где присутствуют россияне и белорусы. Возраст спортсмена очень короткий и стремительный и все спортсмены заинтересованы в том, чтобы реализовать себя на международной арене. Если никто не отвечает на вопрос, а пытается принимать исподтишка подобные приказы и потом никаким образом их не коммуникировать, то о чем может идти речь? Международный Олимпийский комитет со своей стороны начинает давить и говорить, что они будут поддерживать тех спортсменов, которые, несмотря на запрет государства, будут пытаться принять участие в соревнованиях. Тем самым пытаются вбить клин между государством и спортсменами,

– рассказал Беленюк.

Условия допуска россиян к соревнованиям согласно заявлению МОК