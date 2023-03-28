Их спортсмены используются для пропаганды, – Беленюк об участии россиян на Олимпиаде

Жан Беленюк уверяет, что спорт не может быть вне политики. А вот любительница такого лозунга Россия активно использует спорт для своей политической пропаганды.

Жан Беленюк поделился своим мнением о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Олимпийский чемпион не может понять, какими мотивами руководствуется Международный олимпийский комитет.

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Стандартные лжецы

Жан Беленюк рассказал, что Россия, как всегда, действует по событийным стандартам. Сначала крича, что спорт и политика – это разные вещи, а затем используя своих спортсменов, как инструмент для пропаганды.

Это манипулятивные сбросы таких стран, как Россия, что спорт должен быть вне политики, но как раз они больше всего используют своих спортсменов для продвижения политических нарративов и политической пропаганды. О том, как они сильны, как они не победны, но это полный бред,

– уверяет Беленюк.

Олимпийский чемпион не понимает, почему МОК изменил свое мнение по поводу участия россиян и белорусов на международной арене. К тому же, Беленюк уверен, что ни один украинец не имеет и крохотного желания выступать бок о бок со спортсменами из страны-агрессора и ее приспешницы. а тем более давить руки, или вместе стоять на пьедестале почета.

Многое не публичных коммуникаций происходит внутри этой организации и это нормально. Мы все понимаем, что в этом и состоит дипломатия. Мы не понимаем, какой базой они обосновывают свое решение. Война как была, так и есть. Украинцы как погибают на поле боя, так и продолжают это делать, поэтому неизвестно, к чему это Желание стоять на одном пьедестале, давить руки и соревноваться на одних соревнованиях с россиянами нет ни у одного спортсмена из украинской сборной команды. Это я точно заявляю. Я общаюсь со спортсменами и все они против этого,

– рассказал Беленюк.

Напомним, что президент НОК Украины Вадим Гутцайт посетил консультативное совещание президента МОК с руководителями НОК мира. Гутцайт в очередной раз выступил с аргументированным заявлением о недопуске россиян и белорусов на международную спортивную арену.