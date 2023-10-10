Провал борцов без флага на чемпионате мира: Беленюк оценил выступление "нейтральных" россиян
Источник:Sport News
Международная федерация борьбы сделала амнистию террористам и допустила россиян и белорусов к ЧМ-2023. Однако они не смогли одержать каких-либо громких побед в Белграде.
Олимпийский чемпион-2020 и народный депутат Украины Жан Беленюк поделился своими впечатлениями от выступления представителей РФ и РБ на ЧМ-2023. Большая делегация стран-агрессоров уехала домой практически ни с чем.
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Россияне не взяли никакой лицензии
По мнению Беленюка, длительное отсутствие российских и белорусских борцов на престижных международных соревнованиях сказалась на их результатах.
Они приехали на чемпионат в полном составе. Не знаю, как у них проходил отбор, но были как молодые, которых видел впервые, так и опытные борцы. Но из 10-ти категорий только один атлет без флага взял бронзу, причем еще и в неолимпийской категории! Даже никакой лицензии они не взяли! Почему? Могу лишь предположить, что это невозможность долгое время соревноваться на международном уровне, возможно, какое-то дополнительное давление на них,
– сказал Беленюк.
Отметим, что Жан Беленюк на чемпионате мира по борьбе завоевал бронзовую награду, а также получил олимпийскую лицензию.