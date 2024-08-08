Последний бой хочется завершить на позитивной ноте, – Беленюк о получении олимпийской "бронзы"

Украинский борец Жан Беленюк прокомментировал получение бронзовой медали на Олимпиаде-2024. Это был его последний бой в карьере.

В четверг, 8 августа, состоялся бой за "бронзу" между Аркадиушем Кулиничем и Жаном Беленюком. Украинский борец победил и стал бронзовым призером Олимпиады-2024.

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Комментарий Беленюка относительно последнего боя

Спортсмен отметил, что и дальше будет поддерживать спортивную форму и выходить на ковер.

Сейчас – если и будут, то слезы счастья, как и в прошлый раз. Буду скучать по борьбе, точно буду в спорте, буду поддерживать свою физическую силу. У меня появилось новое хобби: настольный теннис, я его люблю. Думаю, что буду больше времени уделять этому виду спорта. Но иногда буду выходить на ковер,

– рассказал Беленюк.

В частности он отметил, что хотел бы получить "золото", однако в спорте случается всякое. Жан доволен, что удалось выиграть бой за "бронзу".

"Этого парня я знаю, трижды боролся с ним, всегда побеждал. Но когда 30 лет и, честно говоря, думаешь, что это последний поединок в жизни, то хочешь его закончить на позитивной ноте. Доволен результатом. В 2013 году в последний раз приехал без медали международного уровня. Не хотел прерывать эту серию", – добавил Жан Беленюк.

Жан Беленюк отныне имеет полный комплект олимпийских медалей: "серебро" Олимпиады-2016, золотую медаль Токио-2020 и бронзовую награду с Игр-2024.

Напомним, что борец завершил спортивную карьеру. После победы над поляком он оставил борцовские туфли на ковре.