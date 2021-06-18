Драка Кивы и Тищенко в Верховной Раде: Беленюк профессионально рассудил горе-депутатов

Народный депутат от "Слуги народа", борец греко-римского стиля, призер Олимпиады 2016 года Жан Беленюк проанализировал драку в Верховной Раде, которая случилась 17 июня.
Жан Беленюк отреагировал на драку между нардепами Николаем Тищенко и Ильей Кивой, которая произошла 17 июня на заседании Верховной Рады. Борец отдал победу со счетом 1:0 своему коллеге по фракции Тищенко.
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Сегодня в Раде день греко-римской борьбы. В схватке Тищенко – Кива победил Николай Тищенко, выполнив вытеснение соперника с помощью захвата "рука снизу", который оценивается в 1 балл. Мои поздравления победителю,
– написал Беленюк.
Что известно о драке Кивы и Тищенко?
- В Верховной Раде 17 июня случилась массовая драка. Нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что "эпоха бедности закончится, когда восставший народ расстреляет фракцию ОПЗЖ", а депутаты от ОПЗЖ в ответ устроили драку, требуя отстранить Потураева от руководства комитетом, назвали его "гнидой" и пообещали, что он будет сидеть в тюрьме.
- Начал применять силу и активно участвовал в драке нардеп от ОПЗЖ Илья Кива. Одним из самых ярких моментов заседания стало его противостояние с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко. Другие нардепы, в частности, Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) пытались их разнять.
- На своей странице в фейсбуке один из нардепов от политсилы Вадим Рабинович написал, что ОПЗЖ планирует написать на Потураева заявление в полицию. Он пригрозил "слуге" сроком за призыв к массовому убийству.