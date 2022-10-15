Олимпийский чемпион Беленюк открыл "Забег за Мир" в поддержку Украины в ЮАР: фото из события

В Южно-Африканской Республике ЮАР 15 октября прошел забег в поддержку Украины. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и совместительству депутат Жан Беленюк посетил спортивное событие.

Единственный олимпийский чемпион Украины в Токио торжественно открыл Забег за Мир в поддержку Украины. Спортивное мероприятие в ЮАР состоялось при поддержке и инициативе Посольства Украины.

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Другой континент тоже солидарен с украинцами

Член украинской делегации на 145 Ассамблее Межпарламентского Союза Жан Беленюк выступил со вступительным словом. Во время мероприятия борец был одет в черную футболку с оригинальной надписью: "I'm Afro-Russian".



Беленюк на забеге в ЮАР в поддержку Украины / Фото с телеграмм-канала ВРУ

В благотворительном забеге стартовало несколько тысяч местных жителей Южно-Африканской Республики.



Жан Беленюк на Забеге за Мир / Фото с телеграмм-канала ВРУ