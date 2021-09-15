Как чиновник, Жан Беленюк официально сообщил "о существенных изменениях в имущественном состоянии", внеся изменения в декларацию 30 августа 2021 года. Речь идет о покупке часов Rolex Master GMT-II. Обновка обошлась почти в 400 тысяч гривен (399 756). Купил часы 21 августа 2021 года года.

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Эти часы можно увидеть на руке спортсмена на фотографиях в соцсети.

Перед тем в августе Беленюк также вносил изменения в декларацию. Спортсмен отметил получение более 3,35 миллиона гривен. Это награда за победу на Олимпиаде-2020 – 125 тысяч долларов за получение золотой медали.

В декларации 2020 года, которую Беленюк подал в 2021 году, депутат указал:

квартиру площадью 39,8 метра квадратных в Киеве;

дом площадью 149,1 метра квадратных в Шевченково (Киево-Святошинский район), которым пользуется (не его собственность). Владелица – Светлана Беленюк (вероятно – мать спортсмена);

недостроенную квартиру площадью 52,7 метра квадратных в Киеве;

автомобиль Toyota RAV4 (2011) и Toyota Camry (2019), которую купил за 677 890 гривен.

Что касается денег, то в целом он получил за год более 1,86 миллиона гривен. Больше всего – доход от Управления по делам семьи, молодежи и спорта Полтавской облгосадминистрации – более 528 тысяч гривен. Например, его зарплата народного депутата за год составила более 485 тысяч гривен.

На счетах в банке Беленюк хранил 2,2 миллиона гривен и 5,2 тысячи долларов. Наличными у него было 41 тысяча гривен, 50,6 тысячи евро и 125 тысяч долларов.