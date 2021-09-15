Як чиновник, Жан Беленюк офіційно повідомив "про суттєві зміни в майновому стані", внісши зміни в декларацію 30 серпня 2021 року. Мова йде про купівлю годинника Rolex Master GMT-II. Обновка обійшлася в у майже 400 тисяч гривень (399756). Купив він годинник 21 серпня 2021 року.

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Цей годинник можна побачити на руці спортсмена на фотографіях у соцмережі.

Ще перед тим у серпні Беленюк теж вносив зміни в декларацію. Спортсмен вказав отримання понад 3,35 мільйона гривень. Це нагорода за перемогу на Олімпіаді-2020 – 125 тисяч доларів за здобуття золотої медалі.

У декларації за 2020 рік, яку Беленюк подав у 2021 році, депутат вказав:

квартиру площею 39,8 метра квадратних у Києві;

будинок площею 149,1 метра квадратних у Шевченкове (Києво-Святошинський район), яким користується (не його власність). Власниця – Світлана Беленюк (ймовірно – мати спортсмена);

недобудовану квартиру площею 52,7 метра квадратних у Києві;

автомобіль Toyota RAV4 (2011 року) та Toyota Camry (2019 року), яку купив за 677890 гривень.

Щодо грошей, то загалом він отримав за рік понад 1,86 мільйона гривень. Найбільше – дохід від Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації – понад 528 тисяч гривень. Для прикладу, його зарплата народного депутата за рік склала понад 485 тисяч гривень.

На рахунках в банку Беленюк зберігав 2,2 мільйона гривень та 5,2 тисячі доларів. Готівкою в нього було 41 тисяча гривень, 50,6 тисячі євро та 125 тисяч доларів.