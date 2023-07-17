В ожидании реакции: Жан Беленюк готовит депутатский запрос о расследовании Бубки

Ситуация вокруг расследования Bihus.info по Сергею Бубке имеет свое продолжение. Олимпийский чемпион Жан Беленюк сообщил о своих дальнейших действиях по разъяснению ситуации.

После расследование Bihus.info по Сергею Бубке прошло уже достаточно времени, а конкретных действий на этот счет не происходит. Комиссия атлетов национального олимпийского комитета, собравшись только дискредитировала себя, сама же главная фигура расследования молчит и только со слов Вадима Гутцайта есть информация, что будет обращаться в суд, где будет защищать свою честь.

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Обращение в правоохранительные органы

Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк дал свою оценку этой ситуации и надеется, что в нашем обществе наконец-то заработает институт репутации.

К сожалению, проанализировав ситуацию с расследованием Bihus.Info и реакцией на него комиссии спортсменов, должен констатировать – Украине еще придется формировать институт репутации… Из-за того, что в основном общество и непосредственно спортсмены-олимпийцы, как составляющая этого общества, не готовы, к сожалению , реагировать на общественно значимые вещи и критически относиться к возможным противоправным действиям любого, даже если это самый выдающийся прыгун с шестом Украины. А самые выдающиеся прыгуны с шестом коммуникировать и реагировать соответствующим образом на материалы, которые, в случае, если это все неправда и клевета, оскверняют их честь и достоинство. Прошло уже более недели после обнародования расследования Бигус инфо о сотрудничестве родственников господина Бубки и связанных с ним фирм с террористами в оккупированном Донецке, однако от него мы не услышали ни слова… Только заявления третьих лиц о том, что он готовит иск в суд ,

– прокомментировал Беленюк.

Поэтому Жан считает, что такая инертная позиция не является нормальной и готовит депутатские запросы в правоохранительные органы относительно ситуации с Сергеем Бубкой:

"В то же время, на комиссии атлетов НОК предложение Владислава Гераскевича хоть как-то отреагировать на это расследование поддержал только сам Влад Гераскевич. Спортсмены аргументировали это тем, что необходимо, чтобы этим вопросом занимались соответствующие правоохранительные органы, а уже тогда, по результатам их работы, будем делать выводы. Поэтому готовлю депутатские запросы в соответствующие правоохранительные органы, чтобы узнать, отреагировали ли они как-то на это расследование. О результатах сообщу дополнительно."